Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Юные голоса Поморья" можно будет услышать в Архангельске в первых числах февраля

С 1 по 2 февраля в Архангельске пройдет X областной конкурс академического и народного пения

«Юные голоса Поморья». На певческие состязания съедутся солисты, а также вокальные, фольклорные ансамбли из самых дальних уголков Архангельской области.

Напомним, что лишь раз в два года столица Поморья устраивает смотр певческих талантов. Проект «Юные голоса Поморья» традиционно проходит в творческом союзе Областного Дома народного творчества и Поморской филармонии. В этом году в честь юбилейного конкурса спонсоры и депутаты Областного Собрания депутатов подготовили победителям специальные призы.

Торжественное открытие конкурса «Юные голоса Поморья» и жеребьевка участников состоятся
1 февраля в 12 часов в Камерном зале Поморской филармонии. Два дня на двух концертных площадках – сцене Кирхи и Дома народного творчества - свое мастерство покажут более ста вокалистов от 8 до 25 лет.
Чтобы завоевать победу, участникам необходимо пройти два тура, каждому в своей номинации и возрастной категории. Определено четыре номинации: академическое пение (солисты) и вокальные ансамбли, народное пение (солисты) и фольклорные ансамбли.

Репертуар участники вместе с педагогами выбирали по своему желанию, важно при исполнении учесть музыкальность, техничность, чистоту звука, артистичность, соответствие произведения возрасту.

Оценивать певцов будет компетентное жюри. Возглавляет его Олег Палкин - заслуженный артист Республики Карелия, солист праздничного хора Валаамского монастыря.

Сопредседатель - Пётр Сорокин, заведующий отделом фольклора Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д.Поленова, заслуженный артист РФ, лауреат премии Правительства РФ "Душа России".
В составе жюри: Лариса Спиранова, заслуженная артистка РФ и художественный руководитель Поморской филармонии; Марина Стрелкова, заведующая вокальным отделением Архангельского музыкального колледжа; Людмила Дементьева, заслуженная артистка России, художественный руководитель ансамбля народной музыки «Антари Поморья»; Лариса Розова, педагог фольклорно - этнографической студии "Матица" Дворца детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой, г. Череповец.
Не обойдется конкурс и без образовательной составляющей. Участники и педагоги смогут посетить практический семинар по теме: «Фольклор и дети», который пройдет с 2 по 3 февраля в рамках областной двух годичной учебно-творческой лаборатории «Традиционная культура Русского Севера».
Председатель жюри областного конкурса "Юные голоса Поморья" Олег Николаевич Палкин проведет мастер-класс по академическому пению и традиционно даст в Кирхе сольный концерт.

За свою многолетнюю историю конкурс открыл немало талантов и многим северянам дал путевку в творческую жизнь. Так, победитель «Юных голосов» 2010 года Алёна Черненко из поселка Шалакуша Няндомского района в этом году участвует в областном конкурсе уже как педагог. Образцовый художественный фольклорный коллектив "Субботея", которым Алена руководит уже три года, выступит в номинации «Фольклорные ансамбли».
В преддверии открытия X детского вокального конкурса, 27 января в Камерном зале пройдет концерт лауреатов «Юных голосов Поморья 2006» Александра Алиева, ныне солиста Екатеринбургского театра оперы и балета, и Лауреата международных конкурсов Евгении Красиловой.

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по культуре и туризму, видные общественно-политические деятели, руководители крупных предприятий Архангельской области учредили юным дарованиям, победителям Х юбилейного областного конкурса "Юные голоса Поморья" ценные подарки и премии, которые торжественно вручат 2 февраля в 17:00 на закрытии конкурса в Поморской филармонии.

Вход на прослушивания, церемонию открытия и закрытия свободный.
Телефон для справок – (8-818-2) 21-40-42

23 январь 17:05 | : Культура

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
"Сказки бабушки Галины", новогодний выпуск. О дуремарах и прочих знаковых персонажах уходящего 2017-го
"Сказки бабушки Галины", выпуск 26. Роль устьянской колбасы в деле экс-министра Улюкаева
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2018 (141)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)


Деньги


все материалы
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20