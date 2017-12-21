"Юные голоса Поморья" можно будет услышать в Архангельске в первых числах февраля

С 1 по 2 февраля в Архангельске пройдет X областной конкурс академического и народного пения

«Юные голоса Поморья». На певческие состязания съедутся солисты, а также вокальные, фольклорные ансамбли из самых дальних уголков Архангельской области.

Напомним, что лишь раз в два года столица Поморья устраивает смотр певческих талантов. Проект «Юные голоса Поморья» традиционно проходит в творческом союзе Областного Дома народного творчества и Поморской филармонии. В этом году в честь юбилейного конкурса спонсоры и депутаты Областного Собрания депутатов подготовили победителям специальные призы.

Торжественное открытие конкурса «Юные голоса Поморья» и жеребьевка участников состоятся

1 февраля в 12 часов в Камерном зале Поморской филармонии. Два дня на двух концертных площадках – сцене Кирхи и Дома народного творчества - свое мастерство покажут более ста вокалистов от 8 до 25 лет.

Чтобы завоевать победу, участникам необходимо пройти два тура, каждому в своей номинации и возрастной категории. Определено четыре номинации: академическое пение (солисты) и вокальные ансамбли, народное пение (солисты) и фольклорные ансамбли.

Репертуар участники вместе с педагогами выбирали по своему желанию, важно при исполнении учесть музыкальность, техничность, чистоту звука, артистичность, соответствие произведения возрасту.



Оценивать певцов будет компетентное жюри. Возглавляет его Олег Палкин - заслуженный артист Республики Карелия, солист праздничного хора Валаамского монастыря.

Сопредседатель - Пётр Сорокин, заведующий отделом фольклора Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д.Поленова, заслуженный артист РФ, лауреат премии Правительства РФ "Душа России".

В составе жюри: Лариса Спиранова, заслуженная артистка РФ и художественный руководитель Поморской филармонии; Марина Стрелкова, заведующая вокальным отделением Архангельского музыкального колледжа; Людмила Дементьева, заслуженная артистка России, художественный руководитель ансамбля народной музыки «Антари Поморья»; Лариса Розова, педагог фольклорно - этнографической студии "Матица" Дворца детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой, г. Череповец.

Не обойдется конкурс и без образовательной составляющей. Участники и педагоги смогут посетить практический семинар по теме: «Фольклор и дети», который пройдет с 2 по 3 февраля в рамках областной двух годичной учебно-творческой лаборатории «Традиционная культура Русского Севера».

Председатель жюри областного конкурса "Юные голоса Поморья" Олег Николаевич Палкин проведет мастер-класс по академическому пению и традиционно даст в Кирхе сольный концерт.



За свою многолетнюю историю конкурс открыл немало талантов и многим северянам дал путевку в творческую жизнь. Так, победитель «Юных голосов» 2010 года Алёна Черненко из поселка Шалакуша Няндомского района в этом году участвует в областном конкурсе уже как педагог. Образцовый художественный фольклорный коллектив "Субботея", которым Алена руководит уже три года, выступит в номинации «Фольклорные ансамбли».

В преддверии открытия X детского вокального конкурса, 27 января в Камерном зале пройдет концерт лауреатов «Юных голосов Поморья 2006» Александра Алиева, ныне солиста Екатеринбургского театра оперы и балета, и Лауреата международных конкурсов Евгении Красиловой.



Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по культуре и туризму, видные общественно-политические деятели, руководители крупных предприятий Архангельской области учредили юным дарованиям, победителям Х юбилейного областного конкурса "Юные голоса Поморья" ценные подарки и премии, которые торжественно вручат 2 февраля в 17:00 на закрытии конкурса в Поморской филармонии.

Вход на прослушивания, церемонию открытия и закрытия свободный.

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