Житель Северодвинска выудил у государства 3 млн за фиктивные работы

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Северодвинска, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

Согласно предъявленному обвинению весной 2023 года он решил похитить бюджетные денежные средства, выделяемые для развития туризма на территории Архангельской области. Для этого в уполномоченный орган им предоставлены документы о намерении осуществить ремонт помещения, расположенного на принадлежащей ему базе отдыха, стоимостью 4 млн рублей, из которых 3 млн составляет государственная субсидия.

После заключения соглашения о предоставлении субсидии им подготовлены фиктивные документы о выполнении иной фирмой работ на указанную сумму, при этом фактически ремонт помещения осуществлен им собственными силами по существенно заниженной стоимости с использованием бывших в употреблении материалов и оборудования.

На основании фиктивных документов в сентябре 2023 года субсидия

в размере 3 млн рублей перечислена уполномоченным органом на счет фирмы, якобы выполнившей ремонтные работы, откуда выведена на счета фигуранта по подложным документам.

В целях возмещения ущерба, причиненного государству, на принадлежащее обвиняемому имущество, стоимостью более 2 млн рублей наложен арест.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.

(фото с https://kaztag.kz)