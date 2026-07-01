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Житель Северодвинска выудил у государства 3 млн за фиктивные работы

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Северодвинска, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

Согласно предъявленному обвинению весной 2023 года он решил похитить бюджетные денежные средства, выделяемые для развития туризма на территории Архангельской области. Для этого в уполномоченный орган им предоставлены документы о намерении осуществить ремонт помещения, расположенного на принадлежащей ему базе отдыха, стоимостью 4 млн рублей, из которых 3 млн составляет государственная субсидия.

После заключения соглашения о предоставлении субсидии им подготовлены фиктивные документы о выполнении иной фирмой работ на указанную сумму, при этом фактически ремонт помещения осуществлен им собственными силами по существенно заниженной стоимости с использованием бывших в употреблении материалов и оборудования. 

На основании фиктивных документов в сентябре 2023 года субсидия
 в размере 3 млн рублей перечислена уполномоченным органом на счет фирмы, якобы выполнившей ремонтные работы, откуда выведена на счета фигуранта по подложным документам. 

В целях возмещения ущерба, причиненного государству, на принадлежащее обвиняемому имущество, стоимостью более 2 млн рублей наложен арест.  

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.

(фото с https://kaztag.kz 

29 июль 08:55 | : Скандалы

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