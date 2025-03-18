Поморский предприниматель "от сохи" пытался похитить 13 бюджетных миллионов

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух индивидуальных предпринимателей, один из которых также возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство.

Они обвиняются по ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, проведенному отделом СКР, индивидуальные предприниматели попытались похитить бюджетные денежные средства путем заключения соглашения с Правительством Архангельской области о предоставлении им денежной субсидии для реализации проекта культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

В июле 2024 года обвиняемые предоставили документы в региональное министерство агропромышленного комплекса для выплаты субсидии из средств федерального бюджета в размере более 13 млн рублей, зная, что культуртехнические работы на земельных участках хозяйства не производились, затраты не неслись и прав на получение субсидии у них не имеется.

Реализовать преступный умысел на хищение денежных средств мужчины не смогли, так как их действия пресечены сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

Уголовное дело направлено в Плесецкий городской суд для рассмотрения по существу.