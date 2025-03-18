Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Поморский предприниматель "от сохи" пытался похитить 13 бюджетных миллионов

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух индивидуальных предпринимателей, один из которых также возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство.

Они  обвиняются  по  ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору,  в особо крупном размере).

По версии следствия, проведенному отделом СКР, индивидуальные предприниматели попытались похитить бюджетные денежные средства путем заключения соглашения с Правительством Архангельской области о предоставлении им денежной субсидии для реализации проекта культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. 

В июле 2024 года  обвиняемые предоставили документы в региональное министерство агропромышленного комплекса для выплаты субсидии из средств федерального бюджета в размере более 13 млн рублей, зная, что культуртехнические работы на земельных участках хозяйства не производились, затраты не неслись и прав на получение субсидии  у них не имеется.

 Реализовать преступный умысел на хищение денежных средств мужчины не смогли, так как их действия пресечены сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

Уголовное дело направлено в Плесецкий городской суд для рассмотрения по существу.

22 апрель 12:16 | : Происшествия

Главные новости


Пасхальное послание митрополита Корнилия
Самый главный праздник. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (280)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20