В Архангельской области украли жилищные субсидии почти на 10 млн

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 лиц, обвиняемых по ч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном и крупном размерах).

Согласно предъявленному обвинению 11 жителей Мезенского и Пинежского районов Архангельской области совместно с двумя работниками одного из риелторских агентств г. Архангельска совершили хищение денежных средств, выделяемых государством в виде жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера.

Для этого заключались фиктивные сделки купли-продажи квартир, а после произведенной «продавцу» объекта недвижимости оплаты за счет средств государственного жилищного сертификата квартира выкупалась или перепродавалась риелтором. Вырученные денежные средства делились между участниками преступной схемы, а владельцы сертификатов оставались при этом проживать на территории районов Крайнего Севера.

По версии следствия за период с 2016 по 2019 гг. похищено более 9,5 млн. рублей.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание на срок до 10 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Архангельска.