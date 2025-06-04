Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинский бизнесмен получл год принудработ за мошенничество с грантом

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 56-летнего предпринимателя из                                      г. Северодвинска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере).

Установлено, что осенью 2021 года подсудимый решил похитить бюджетные денежные средства, выделяемые для поддержки предпринимателей, имеющих статус социального предприятия. Для этого в уполномоченный орган им предоставлены документы о намерении осуществить ремонт помещения, расположенного на принадлежащей ему базе отдыха, стоимостью 2 млн рублей, половину которой составят собственные денежные средства, другую половину – государственная субсидия.

После заключения соглашения о предоставлении субсидии им подготовлены фиктивные документы о выполнении иной фирмой работ на указанную сумму, при этом фактически ремонт помещения осуществлен им собственными силами по существенно заниженной стоимости с использованием бывших в употреблении материалов и оборудования.

На основании фиктивных документов в феврале 2022 года субсидия в размере 1 млн рублей перечислена уполномоченным органом на счет фирмы, якобы выполнившей ремонтные работы, откуда выведена на счета обвиняемого по подложным документам.

В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал. 

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

11 август 12:35 | : Происшествия

Главные новости


Трамп ходит ферзём
Кто-то теряет…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (192)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20