Северодвинский бизнесмен получл год принудработ за мошенничество с грантом

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 56-летнего предпринимателя из г. Северодвинска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере).

Установлено, что осенью 2021 года подсудимый решил похитить бюджетные денежные средства, выделяемые для поддержки предпринимателей, имеющих статус социального предприятия. Для этого в уполномоченный орган им предоставлены документы о намерении осуществить ремонт помещения, расположенного на принадлежащей ему базе отдыха, стоимостью 2 млн рублей, половину которой составят собственные денежные средства, другую половину – государственная субсидия.

После заключения соглашения о предоставлении субсидии им подготовлены фиктивные документы о выполнении иной фирмой работ на указанную сумму, при этом фактически ремонт помещения осуществлен им собственными силами по существенно заниженной стоимости с использованием бывших в употреблении материалов и оборудования.

На основании фиктивных документов в феврале 2022 года субсидия в размере 1 млн рублей перечислена уполномоченным органом на счет фирмы, якобы выполнившей ремонтные работы, откуда выведена на счета обвиняемого по подложным документам.

В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.