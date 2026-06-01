С начала года приставы Поморья выпроводили на родину 32 иностранца

Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан, Беларусь и Молдова – граждане этих государств проживали на территории Архангельской области незаконно, уклоняясь от выезда, несмотря на истечение срока действия разрешения на временное проживание в стране. За нарушение миграционного законодательства иностранцы были не только оштрафованы, но и по решению судов подлежали выдворению за пределы Российской Федерации.

Исполнение административного наказания в виде выдворения возложено на судебных приставов по ОУПДС отделения специального назначения УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Задача сотрудников – приобрести необходимые проездные билеты и доставить незаконных мигрантов из Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Архангельской области до пунктов пропуска через государственную границу, которые находятся в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

За 6 месяцев 2026 года приставы Поморья проводили на родину 32 мигранта, в том числе три женщины – это гражданки Таджикистана и Белоруссии, самой молодой из них 22 года. Самый старший по возрасту мужчина – 1973 г.р. – вернулся в Республику Беларусь. Самый молодой – 2004 г.р. – улетел в Таджикистан.

Всем гражданам иностранных государств, подвергнутым выдворению, въезд в Россию запрещен в течение 5 лет.