Судебные приставы выдворяют с территории Поморья непрошенных гостей

143 незаконных мигранта выдворены судебными приставами с территории Архангельской области с начала 2024 года. Это почти в 2,5 раза превышает количество выдворенных за весь прошлый год. Среди нарушителей миграционного законодательства преобладают граждане из Средней Азии — Таджикистана, Узбекистана, Кыргыстана. В текущем году принудительно покинули Север и нашу страну также граждане Азербайджана, Армении, Турции.

В ходе очередного выдворения судебные приставы по ОУПДС, исполняя решения суда, отправили на Родину троих граждан Республики Узбекистан и одного гражданина Республики Таджикистан. Все они нарушили режим пребывания иностранных граждан в Российской Федерации и находились на территории Архангельской области незаконно.

Правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Помимо штрафа, суд назначил им наказание в виде административного выдворения, ждать которого им пришлось в центре временного содержания иностранных граждан.

Сотрудниками УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для незаконных мигрантов были приобретены проездные документы. Судебные приставы по ОУПДС препроводили иностранных граждан до пункта пропуска через государственную границу РФ в аэропорту г. Санкт-Петербурга, откуда они были отправлены на свою Родину.