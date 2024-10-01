Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Судебные приставы выдворяют с территории Поморья непрошенных гостей

143 незаконных мигранта выдворены  судебными приставами с территории Архангельской области с начала 2024 года. Это почти в 2,5 раза превышает количество выдворенных за весь прошлый год. Среди нарушителей миграционного законодательства преобладают граждане из Средней Азии — Таджикистана, Узбекистана, Кыргыстана. В текущем году принудительно покинули Север и нашу страну также граждане Азербайджана, Армении, Турции.

В ходе очередного выдворения судебные приставы по ОУПДС, исполняя решения суда, отправили на Родину троих граждан Республики Узбекистан и одного гражданина Республики Таджикистан. Все они нарушили режим пребывания иностранных граждан в Российской Федерации и находились на территории Архангельской области незаконно.

Правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Помимо штрафа, суд назначил им наказание в виде административного выдворения, ждать которого им пришлось в центре временного содержания иностранных граждан.

Сотрудниками УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для незаконных мигрантов были приобретены проездные документы. Судебные приставы по ОУПДС препроводили иностранных граждан до пункта пропуска через государственную границу РФ в аэропорту г. Санкт-Петербурга, откуда они были отправлены на свою Родину.

24 октябрь 08:38 | : Скандалы

Главные новости


Деготь сидеть, перья драть. Чем жил Архангельск в 1780 году
«Таких больше не будет». Мезень отдает долг памяти Сергею Эммануилову

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (308)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20