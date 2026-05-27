Дерзкий житель Няндомы нагрубил представителю власти

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя признал 30-летнего жителя г. Няндомы виновным по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что подсудимый 11.02.2026 в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц в городе Няндоме Архангельской области, будучи недовольным тем, что сотрудник госавтоинспекции МО МВД России «Няндомский» законно осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в отношении его знакомой, в присутствии постороннего лица высказал в адрес представителя власти оскорбления, выраженные в грубой неприличной форме.

Он же 21.02.2026, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире знакомой в г. Няндоме, с целью убийства бывшего сожителя женщины, вооружился двумя ножами, вышел во двор указанного дома, где находился мужчина, и нанес ему несколько ударов в грудную клетку.

Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство мужчины, подсудимый не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший оказал ему активное сопротивление и смог скрыться, после чего ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал частично.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.