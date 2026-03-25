В поселке Савинский серьезно обидели инспектора ОГИБДД

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 35-летнего жителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

Установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 09.03.2026, являясь привлеченным к административному наказанию за управление транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля и осуществил поездку по п.Савинский Плесецкого округа.

Незаконные действия подсудимого были пресечены сотрудниками ОГИБДД ОМВД России «Плесецкий», которые в указанный период времени находились при исполнении своих должностных обязанностей, и отстранили мужчину от управления транспортным средством.

После доставления виновника к зданию ОМВД России «Плесецкий», он начал вести себя агрессивно, на законные требования сотрудников полиции не реагировал, желая избежать правового разбирательства и ответственности, высказывая при этом оскорбительные выражения, с силой нанес удар своей головой в область лица инспектора ОГИБДД.

Противоправные действия, направленные на оскорбление представителя власти, осужденный продолжил в здании отдела полиции, где в присутствии иных сотрудников полиции и фельдшера скорой помощи, высказывал в адрес инспектора ОГИБДД, к которому ранее применил насилие, нецензурные выражения и оскорбления.

Подсудимый вину в совершении указанных преступлений признал частично.

Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде 460 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев и штрафом в размере 70 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.