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Сотрудница "Почты России" из Архангельска покусилась на ценности организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении работника одного из отделений почтовой связи областного центра, подозреваемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в период с сентября 2025 года по март 2026 года работник отделения почтовой связи дважды присваивала денежные средства и товарно-материальные ценности организации на общую сумму около 300 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных  сотрудниками органов внутренних дел и АО «Почта России». 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска  регионального следственного управления СКР. 

08 июль 12:13 | : Скандалы

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