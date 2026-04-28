Сотрудница "Почты России" из Архангельска покусилась на ценности организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении работника одного из отделений почтовой связи областного центра, подозреваемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в период с сентября 2025 года по март 2026 года работник отделения почтовой связи дважды присваивала денежные средства и товарно-материальные ценности организации на общую сумму около 300 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных сотрудниками органов внутренних дел и АО «Почта России».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.