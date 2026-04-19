В Архангельском медколледже ущемлялись права детей-сирот

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка исполнения законодательства в сфере предоставления учреждениями среднего профессионального образования мер социальной поддержки детям – сиротам

и детям, оставшимся без попечения родителей.

Установлено, что в ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» не назначены региональные меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы

и письменных принадлежностей пяти детям – сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей.

По данному факту прокурором руководителю колледжа внесено представление, по результатам рассмотрения которого региональные меры социальной поддержки обучающимся сиротам назначены.

Со стороны образовательной организации произведены выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в отношении сирот, обеспечено право последних

на ежемесячную компенсацию расходов на проезд на городском, пригородном транспорте.