Архангельские сироты готовятся к новоселью

Областная субвенция на эти цели составила 116,7 млн рублей, и она реализована администрацией города в полном объеме. На эти средства приобрели 30 квартир для предоставления детям-сиротам по договорам найма.

 Часть квартир в социальных новостройках на ул. Воронина также была распределена детям-сиротам.

 - Новые экономические реалии сократили рынок вторичного жилья, особенно однокомнатных квартир. И мы стали применять новый механизм - участие в долевом строительстве. Это позволило дать квартиры детям-сиротам в коммерческой новостройке на ул. Советской, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

 В столице Поморья реализуется несколько масштабных инвестпроектов. Земельные участки застройщикам выделяются с «социальной нагрузки» - не менее 7%  площади в построенных домах они обязаны передать в госсобственность. Эти квартиры - для  предоставления нуждающимся в переселении и детям-сиротам.

 

08 ноябрь 12:28 | : Политика / Экономика

