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Прокуратура стрясла с администрации Архангельска две квартиры для сирот

Прокуратурой города Архангельска проведена проверка по обращениям о нарушении жилищных прав сирот и непредоставлении жилых помещений.

 Установлено, что мать заявителей в 2004 году была лишена родительских прав. Решениями органа местного самоуправления в июне 2016 года они включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории ГО «Город Архангельск», поскольку многоквартирный дом, в котором имелось закрепленное за ними жилое помещение, признан аварийным и подлежащим сносу.

 Решениями Октябрьского районного суда г. Архангельска от 12.11.2020 на администрацию ГО «Город Архангельск» возложена обязанность предоставить сиротам по договору найма жилые помещения специализированного жилищного фонда.

 Однако вопреки требованиям закона органами местного самоуправления благоустроенные жилые помещения не предоставлены, судебные решения не исполнены.

 В целях защиты прав граждан прокуратурой Архангельска руководителю департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации ГО «Город Архангельск» внесено представление.

 Благодаря вмешательству прокуратуры органами местного самоуправления сиротам предоставлены благоустроенные жилые помещения.

 

22 май 15:31 | : Скандалы

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