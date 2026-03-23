Фирма "Поморское" изгадила территорию природного заказника

Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области ООО «Поморское» в аренду предоставлен лесной участок в границах Поморского участкового лесничества Архангельского лесничества и территории Приморского государственного природного ландшафтного заказника регионального значения.

В нарушение требований Лесного кодекса Российской Федерации и проекта освоения лесов, ООО «Поморское» на арендованном участке допущено незаконное возведение строений.

В целях предотвращения негативного воздействия на леса ландшафтного заказника, деградации земель, повреждения почвенного слоя и иных неблагоприятных последствий, в том числе возникновение пожаров, природоохранным прокурором к обществу предъявлены исковые требования о возложении обязанности освободить лесной участок от незаконных строений.

Решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Устранение нарушений закона остается на контроле природоохранной прокуратуры.

(фото с https://zapad24.ru)