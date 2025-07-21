Вверх
Происхождение свалки мусора в лешуконском лесу заинтересовало прокуратуру

Прокуратура Лешуконского района провела проверку исполнения законодательства об охране земель лесного фонда.

В ходе проверки выявлены факты бездействия  министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса, выразившееся в неприятии мер по очистке от твердых бытовых отходов и строительного мусора участка лесного фонда на территории Усть-Вашского участкового лесничества.

В целях защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду прокурором в суд предъявлено исковое заявление об обязании министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса устранить выявленные нарушения.

Решением суда иск прокурора удовлетворен, на ответчика возложена обязанность ликвидировать несанкционированную свалку.

Исполнение решение суда находится на контроле прокурора района.

 

17 сентябрь 12:31

