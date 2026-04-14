В Архангельске обнаружен участок земли, загаженный нефтепродуктами

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране земли и почв, в ходе которой выявлен факт несанкционированного размещения отходов производства на земельном участке вблизи дома № 10, корп. 1 по ул. Капитана Хромцова в г.Архангельске, на площади около 700 кв.м.

По результатам отобранных специалистами Северного межрегионального управления Росприроднадзора и ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО – ЦЛАТИ по Архангельской области» проб грунтов установлены значительные превышения в почве загрязняющих веществ, в том числе отработанных нефтепродуктов.

В этой связи природоохранным прокурором в суд предъявлено административное исковое заявление о возложении на администрацию городского округа «Город Архангельск» обязанности по разработке проекта рекультивации и последующему восстановлению на его основе загрязненного земельного участка.

Вступившим в законную силу судебным актом исковые требования удовлетворены в полном объеме, его исполнение находится на контроле прокурора.