Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске обнаружен участок земли, загаженный нефтепродуктами

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране земли и почв, в ходе которой выявлен факт несанкционированного размещения отходов производства на земельном участке  вблизи дома № 10, корп. 1 по ул. Капитана Хромцова в г.Архангельске, на площади около 700 кв.м.

По результатам отобранных специалистами Северного межрегионального управления Росприроднадзора и ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО – ЦЛАТИ по Архангельской области» проб грунтов установлены значительные превышения в почве загрязняющих веществ, в том числе отработанных нефтепродуктов.

В этой связи природоохранным прокурором в суд предъявлено административное исковое заявление о возложении на администрацию городского округа «Город Архангельск» обязанности по разработке проекта рекультивации и последующему восстановлению на его основе загрязненного земельного участка.

Вступившим в законную силу судебным актом исковые требования удовлетворены в полном объеме, его исполнение находится на контроле прокурора.

17 июнь 11:29 | : Скандалы

Главные новости


Куй карьеру смолоду. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Как проиграть выборы. Уроки от КПРФ юга Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (227)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20