Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ПКФ «ТЭЧ-Сервис» нанесла урон экологии Новодвинска

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства ООО ПКФ «ТЭЧ-Сервис» при осуществлении деятельности по обезвреживанию отходов на объекте обработки отходов, расположенном в г. Новодвинске. 

При осмотре территории объекта выявлены факты размещения отходов производства и потребления на почве без твердого основания, нарушения порядка эксплуатации инсинераторов и учета загрязняющих веществ, предоставления отчетности об образующихся отходах.

В связи с допущенными нарушениями директору ООО ПКФ «ТЭЧ-Сервис» внесено представление, которое удовлетворено, обществом обеспечена очистка земельного участка и его обваловка для исключения попадания загрязняющих веществ на почву, проведена корректировка отчетности, реализуются мероприятия по переносу инсинераторных установок от жилых домов. 

Кроме того, за нарушения закона общество привлечено к административной ответственности  и оштрафовано на  200 тысяч рублей.

Мероприятия по устранению нарушений находятся на контроле природоохранной прокуратуры.

16 сентябрь 08:44 | : Скандалы

Главные новости


С Цыбульским вас!
Пожары, выборы и газетные курьезы в Архангельской губернии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (202)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20