ПКФ «ТЭЧ-Сервис» нанесла урон экологии Новодвинска

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства ООО ПКФ «ТЭЧ-Сервис» при осуществлении деятельности по обезвреживанию отходов на объекте обработки отходов, расположенном в г. Новодвинске.

При осмотре территории объекта выявлены факты размещения отходов производства и потребления на почве без твердого основания, нарушения порядка эксплуатации инсинераторов и учета загрязняющих веществ, предоставления отчетности об образующихся отходах.

В связи с допущенными нарушениями директору ООО ПКФ «ТЭЧ-Сервис» внесено представление, которое удовлетворено, обществом обеспечена очистка земельного участка и его обваловка для исключения попадания загрязняющих веществ на почву, проведена корректировка отчетности, реализуются мероприятия по переносу инсинераторных установок от жилых домов.

Кроме того, за нарушения закона общество привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 200 тысяч рублей.

Мероприятия по устранению нарушений находятся на контроле природоохранной прокуратуры.