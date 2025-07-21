Вверх
Поселок под Архангельском задыхается от канализационных стоков

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой завершена проверка по размещенным в средствах массовой информации сведениям о разливе канализационных сточных вод на рельеф местности вблизи пос. Талаги Приморского муниципального округа – напротив нефтебазы. 

Установлено, что организацией, эксплуатирующей объекты водоотведения для оказания коммунальных услуг потребителям, допускается несанкционированный сброс сточных вод на рельеф местности из канализационного колодца, что приводит к загрязнению земельного участка.

В отобранных в месте разлива пробах специалистами Росприроднадзора зафиксировано превышение показателей по анионным поверхностно-активным веществам и азот аммонию.

В связи с допущенными нарушениями природоохранного законодательства прокурором руководителю ООО «УК «Технология» внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель), по итогам его рассмотрения постановлением государственного инспектора Росприроднадзора виновное юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Поскольку действенные меры по предотвращению попадания загрязненных стоков на рельеф местности не приняты, природоохранным прокурором в Приморский районный суд Архангельской области к ООО «УК «Технология» предъявлено соответствующее исковое заявление, которое находится на рассмотрении.

Устранение нарушений остается на контроле специализированной прокуратуры.

10 сентябрь 08:50 | : Скандалы

