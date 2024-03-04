Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Лешукони суд приструнил многодетную мать в квартирном вопросе

Лешуконским районным судом удовлетворены исковые требования прокурора района об обязании жительницы с. Лешуконское выделить и оформить доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение – квартиру семи ее несовершеннолетним детям. 

Основанием для обращения прокурора в суд послужили результаты проведенной проверки, которой установлено, что женщина, являясь многодетной матерью и, в соответствии с законом, имея право на предоставление земельного участка в общую собственность членов многодетной семьи, от получения такого участка отказалась, выбрав получение взамен него денежной выплаты.

Денежные средства она использовала на приобретение квартиры, при этом оформив право собственности только на себя, допустив ущемление прав своих несовершеннолетних детей.

Решением суда на ответчицу возложена обязанность выделить несовершеннолетним детям по 1/8 доли в праве общей долевой собственности на приобретенную квартиру.

Решение суда в законную силу не вступило.

(фото с https://smenikvarti.ru) 

 

14 июнь 10:06 | : Скандалы

Главные новости


Архангельская губерния на открытке 1856 года
Что не так с Шевелой?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (160)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20