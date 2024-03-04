В Лешукони суд приструнил многодетную мать в квартирном вопросе

Лешуконским районным судом удовлетворены исковые требования прокурора района об обязании жительницы с. Лешуконское выделить и оформить доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение – квартиру семи ее несовершеннолетним детям.

Основанием для обращения прокурора в суд послужили результаты проведенной проверки, которой установлено, что женщина, являясь многодетной матерью и, в соответствии с законом, имея право на предоставление земельного участка в общую собственность членов многодетной семьи, от получения такого участка отказалась, выбрав получение взамен него денежной выплаты.

Денежные средства она использовала на приобретение квартиры, при этом оформив право собственности только на себя, допустив ущемление прав своих несовершеннолетних детей.

Решением суда на ответчицу возложена обязанность выделить несовершеннолетним детям по 1/8 доли в праве общей долевой собственности на приобретенную квартиру.

Решение суда в законную силу не вступило.