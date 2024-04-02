Лешуконская мама ущемила интересы родных детей в квартирном вопросе

Лешуконским районным судом удовлетворены исковые требования прокурора района об обязании жительницы с. Лешуконское выделить и оформить доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение – квартиру трем ее несовершеннолетним детям.

Основанием для обращения прокурора в суд послужили результаты проведенной проверки, которой установлено, что женщина, являясь многодетной матерью и, в соответствии с законом Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан», имея право на предоставление земельного участка в общую собственность членов многодетной семьи.

Однако от получения такого участка она отказалась, выбрав получение взамен него денежную выплату, которую использовала на приобретение квартиры. При этом право собственности она оформила только на себя, ущемив права своих несовершеннолетних детей.

Решение суда вступило в законную силу и в настоящее время исполнено. Несовершеннолетним детям выделены по ¼ доли в праве общей долевой собственности на приобретенную квартиру.