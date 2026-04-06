В Архангельске немолодая парочка бесновалась на воинском мемориале

Накануне в социальных сетях была размещена информация о совершении неизвестными противоправных действий на территории мемориала воинских захоронений на Вологодском кладбище города Архангельска.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (осквернении воинских захоронений, совершенное группой лиц).

Сотрудники оперативно-сыскного отделения уголовного розыска УМВД России по городу Архангельску установили личности предполагаемых правонарушителей. Ими оказались двое местных жителей: 49-летний мужчина и его 48-летняя знакомая. Свое непристойное поведение они объяснили воздействием алкоголя и принесли извинения жителям Архангельска.

Полицейские доставили фигурантов в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий.