В Архангельске задержаны содержатели борделя

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области совместно с коллегами из УМВД России по г. Архангельску при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны двое жителей областного центра – мужчины 25 и 46 лет, подозреваемые в организации занятия проституцией.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что на протяжении нескольких лет подельники размещали соответствующие объявления в сети Интернет, а после получения заказов на своём личном транспорте доставляли девушек, оказывающих услуги интимного характера, к клиентам в сауны или съёмные квартиры. Противоправную деятельностью сутенёры вели в основном на территории Архангельска. Предварительно, в занятие проституцией они вовлекли четырёх женщин.

При обысках по местам проживания подозреваемых полицейские изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и иные электронные носители информации с данными, представляющими интерес для расследования противоправной деятельности.

Отделом дознания УМВД России по городу Архангельску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сообщникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.