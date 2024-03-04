Два молодых архангелогородца решили побаловаться уличным рэкетом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей областного центра в возрасте 20 и 22 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).

Следствием установлено, что 28 октября 2024 года вечером в центре города Архангельска к 19-летнему жителю областного центра подошли подозреваемые и, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставили сесть в автомобиль. С целью выяснения отношений относительно произошедшего с одним из подозреваемых ранее конфликта из-за внимания девушки, в ходе которого подозреваемый утратил мобильный телефон, они вывезли потерпевшего за пределы областного центра в Приморский район. После применения к похищенному физической силы, угрожая пистолетом, они потребовали передачи 100 тысяч рублей. Потерпевший вынуждено согласился с предъявленными требованиями и передал имевшиеся 20 тысяч рублей. Получив обещание позже отдать денежные средства, потерпевшего отпустили, после чего он обратился в органы полиции. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемых, изъяли у них пневматический пистолет и денежные средства.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении инициатора указанных противоправных действий меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и иных соучастников преступления. Допрашиваются свидетели, проводится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу города Архангельска Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

(кадр из к/ф «Жмурки», реж. А. Балабанов)