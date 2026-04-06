В Новодвинске обнаружен бардак с хранением древесины

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения переработчиком лесоматериалов ООО «Домина» требований к размещению и характеристикам складов древесины, установленных постановлением Правительства Российской Федерации в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации в целях развития и декриминализации лесного комплекса.

Установлено, что в нарушение лесного законодательства территория склада ООО «Домина», расположенная в г. Новодвинске на ул. Фронтовых Бригад, не имеет ограждения, не оснащена средствами фиксации транспортных средств. Помимо этого, объект не оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей сведения об идентификационном номере склада и контактного номера телефона собственника древесины и (или) лица, которому на законных основаниях принадлежит объект.

В этой связи руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено виновное лицо, склад древесины приведен в соответствие с требованиями закона.

Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 8.28.1 КоАП РФ (нарушение требований к размещению и характеристикам складов древесины), материалы направлены для рассмотрения в Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу.