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В Новодвинске обнаружен бардак с хранением древесины

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения переработчиком лесоматериалов ООО «Домина» требований к размещению и характеристикам складов древесины, установленных постановлением Правительства Российской Федерации в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации в целях развития и декриминализации лесного комплекса. 

Установлено, что в нарушение лесного законодательства территория склада                          ООО «Домина», расположенная в г. Новодвинске на ул. Фронтовых Бригад, не имеет ограждения, не оснащена средствами фиксации транспортных средств. Помимо этого, объект не оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей сведения об идентификационном номере склада и контактного номера телефона собственника древесины и (или) лица, которому на законных основаниях принадлежит объект.

В этой связи руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено виновное лицо, склад древесины приведен в соответствие с требованиями закона.

Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 8.28.1 КоАП РФ (нарушение требований к размещению и характеристикам складов древесины), материалы направлены для рассмотрения в Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу.

 

10 июнь 11:28 | : Скандалы

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