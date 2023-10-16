Прокуратура заставила власти Приморского округа оборудовать контейнерную площадку

Прокуратурой области проведена проверка по обращению жителя д. Рикасиха Приморского района, принятому в октябре 2023 года исполняющим обязанности прокурора области Сергеем Белогуровым на личном приеме в приемной Президента Российской Федерации, о ненадлежащем состоянии контейнерной площадки.

По принятому обращению проведена проверка, его доводы подтвердились.

Установлено, что администрацией МО «Приморское» не принимались меры по приведению контейнерной площадки, расположенной возле жилого дома № 10 в д. Рикасиха, в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

В целях устранения нарушений Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой главе МО «Приморское» внесено представление.

Требования прокурора удовлетворены, органом местного самоуправления выполнены работы по обустройству твердого покрытия и ограждения указанной контейнерной площадки.