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Под Северодвинском обнаружен бардак с землями из лесного фонда

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены факты незаконного изъятия земель лесного фонда около СНТ «Двина-2»                                Северодвинска путем межевания участков под видом земель сельскохозяйственного назначения.

В результате формирования новых участков для членов СНТ «Двина-2» без согласования с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, осуществляющим полномочия по распоряжению землями лесного фонда, площадь Северодвинского лесничества уменьшилась на 6866 кв.м, произрастающие на данных землях многолетние лесные насаждения могут быть утрачены. 

В этой связи природоохранной прокуратурой в Северодвинский городской суд направлено исковое заявление о признании недействительными результатов межевания земельных участков и их истребовании из незаконного владения в собственность Российской Федерации. 

21 ноябрь 14:19 | : Скандалы

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