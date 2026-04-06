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На улице Серафимовича в Архангельске провели ремонт с дырой по центру

30 мая на дороге по Серафимовича (между проспектами Ломоносова и Новгородским) сняли асфальт по центру проезжей части. В итоге двухполосное движение стало реверсивным, а дорога превратилась в потенциальный объект для ДТП.

Восстановление этого участка проводят в рамках гарантийных обязательств, ведь его капитально ремонтировали четыре года назад по нацпроекту БКД, заплатив за обновление полотна 48,5 миллиона бюджетных рублей.

Сегодня, проезжая популярную улицу с транспортным потоком более 5000 автомобилей в сутки, водители лавируют из стороны в сторону, ведь двум машинам здесь теперь не разъехаться. И хотя с момента снятия асфальта прошло уже 10 дней, ничего не изменилось, а бригад подрядчиков в рабочие часы на месте нет.

Народный фронт обратился в профильный департамент мэрии Архангельска. Требуют вернуть улице проезжее состояние. Хватит испытывать водителей на прочность!

10 июнь 09:00 | : Скандалы

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