Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске разваливается мост за 144 миллиона рублей

По обращению граждан Народный фронт выехал с проверкой на путепровод над железной дорогой в районе улицы Кировской.

В 2023 году его обновили за 144 миллиона бюджетных рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Капитальный ремонт моста выполнял местный подрядчик – ООО «Мостоотряд».

Прошло всего полгода, но сегодня стратегически значимый объект уже находится в удручающем состоянии. На правой полосе – огромная выбоина из-за просевшего асфальта: кто знает, притормаживает, кто не знает – может запросто потерять бампер. Выходы к лестничным спускам замурованы заводским забором, пешеходные дорожки сделаны с обратным уклоном, поэтому здесь скапливаются лужи, ограждение накренилось, а из-под его опор высыпается грунт.

На пешеходной зоне и на проезжей части – дыры от взятия асфальта на пробы, в которых скапливается вода, ведущая к разрушению дорожной одежды.

По мнению эксперта, для устранения этих и других недочетов подрядчику потребуется не более двух недель.

НФ обратился в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска. Общественники требуют восстановить мост в счёт гарантийных обязательств.

03 июнь 17:27 | : Скандалы

Главные новости


Утраченные чудеса Поморья. Шенкурский собор Михаила Архангела
Как Народный фронт, Черток и инвалидная коляска по Архангельску гуляли

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (30)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20