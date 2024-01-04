В Архангельске разваливается мост за 144 миллиона рублей

По обращению граждан Народный фронт выехал с проверкой на путепровод над железной дорогой в районе улицы Кировской.

В 2023 году его обновили за 144 миллиона бюджетных рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Капитальный ремонт моста выполнял местный подрядчик – ООО «Мостоотряд».

Прошло всего полгода, но сегодня стратегически значимый объект уже находится в удручающем состоянии. На правой полосе – огромная выбоина из-за просевшего асфальта: кто знает, притормаживает, кто не знает – может запросто потерять бампер. Выходы к лестничным спускам замурованы заводским забором, пешеходные дорожки сделаны с обратным уклоном, поэтому здесь скапливаются лужи, ограждение накренилось, а из-под его опор высыпается грунт.

На пешеходной зоне и на проезжей части – дыры от взятия асфальта на пробы, в которых скапливается вода, ведущая к разрушению дорожной одежды.

По мнению эксперта, для устранения этих и других недочетов подрядчику потребуется не более двух недель.

НФ обратился в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска. Общественники требуют восстановить мост в счёт гарантийных обязательств.