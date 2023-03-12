Народный фронт нашел, куда в Новодвинске зарыли народные деньги

«120 миллионов на три дороги. На одной из них уже видны трещины!» - поделились своим возмущением активисты Архангельского регионального отделения ОНФ.



А дело было так. В Новодвинске полгода назад по нацпроекту отремонтировали дороги на улицах Мельникова, Космонавтов и Фронтовых бригад. Самый большой ремонт был проведен на улице Фронтовых бригад. Эксперты ОНФ увидели, что после окончания зимы уже появились дефекты дорожного полотна – это продольные и поперечные трещины. Также проезжая по дороге можно почувствовать неровности.



Кроме трещин на дороге на улице Фронтовых бригад часть парковки для машин почему-то осталась совсем без асфальта. Этот вопрос активисты зададут местной администрации.



- Будем добиваться от подрядчика, компании «Помордорстрой», «работы над ошибками». Мы обратились в профильное министерство правительства региона с просьбой провести проверку качества исполнения подрядчиком госконтракта. Держим ситуацию на контроле, - доложились обществу «фронтовики» и продолжили свой нелегкий путь к идеальному миру.