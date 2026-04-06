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Экс-директор «ЭкоИнтегратора» получил 6 лет колонии

Кроме Шушкова, различные сроки заключения (от 8 до 11) получили остальные члены «мусорного ОПГ»,  включая бывшего замминистра природных ресурсов Архангельской области .

Дело касалось неправомерного получения государственных субсидий на утилизацию ТКО в сумме 382 млн рублей.

Кроме того, с 10 февраля 2021-го по 2 мая 2023-го через посредника бенефициары «ЭкоИнтегратора» передали чиновнику областной администрации (Шаповалову) взятку в размере более 4 млн рублей за покровительство региональному оператору, организацию и согласование предоставляемых ООО документов на получение субсидии. Тем самым замминистра способствовал хищению из бюджета области денежных средств.

Кроме тюремных сроков, осужденные коррупционеры приговорены к миллионным штрафам.

Приговор пока не вступил в законную силу.

09 июнь 08:16 | : Скандалы

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