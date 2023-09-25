Правоохранительные органы раскручивают мафиозную структуру "ЭкоИнтегратора"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела по обвинению лиц из числа руководства ООО «Экоинтегратор» и министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере), ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), установлена причастность одного из бенефициаров ООО «Экоинтегратор» к мошенничеству и даче взятки.

Следствием установлено, что бенефициар ООО «Экоинтегратор», действуя совместно с подчиненными работниками регионального оператора и двумя работниками министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, организовали ежемесячное предоставление в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области заведомо ложных сведений о завышенных объемах вывезенных на полигоны отходов. В свою очередь, должностными лицами указанного министерства без проведения проверки объёмов вывезенных отходов подготовлены распоряжения о предоставлении субсидии на возмещение вышеуказанных фиктивных затрат, на основании которых на счёт ООО «ЭкоИнтегратор» необоснованно перечислено свыше 391 млн рублей.

С целью сокрытия указанного факта и оказания общего покровительства, в том числе в вопросах, связанных с хищением денежных средств, заместитель министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области за взятку в размере более 585 тыс. рублей пресекал попытки подчиненных сотрудников министерства проверить достоверность предоставляемых ООО «Экоинтегратор» расчётов, способствуя тем самым хищению из бюджета денежных средств. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ранее обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый - бенефициар ООО «ЭкоИнтегратор» задержан сотрудниками ФСБ России в аэропорту Москвы при попытке выезда из страны. В настоящее время он доставлен в Архангельск для участия в следственных действиях. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области и УЭБПиПК УМВД России по Архангельской области.

Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.