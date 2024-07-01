Дело «Экоинтегратора»: Предъявлены обвинения двум бенефициарам, гендиректору и экс-чиновнику

Речь идет о бенефициарах компании – бизнесменах Олеге Мамаеве и Илье Лещенко, генеральном директоре «Экоинтегратора» Валерии Шушкове и заместителе министра природных ресурсов Архангельской области Кирилле Шаповалове.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 4 ст.174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2020-2023 годах фактический собственник и член совета директоров ООО «Экоинтегратор», действуя совместно Шушковым и Шаповаловым, организовали ежемесячное предоставление в минприроды заведомо ложных сведений о завышенных объемах вывезенных на полигоны коммунальных отходов. Шаповаловым без проведения надлежащей проверки подготовлены распоряжения о предоставлении субсидии на возмещение фиктивных затрат, на основании которых на счёт ООО «Экоинтегратор» необоснованно перечислено свыше 580 млн рублей, которые похищены членами организованной группы.

С целью сокрытия указанного факта и оказания общего покровительства вышеуказанный заместитель министра за взятку в размере более 4 млн рублей пресекал попытки подчиненных сотрудников министерства проверить достоверность предоставляемых ООО «Экоинтегратор» расчётов, способствуя тем самым хищению из бюджета денежных средств.

С целью легализации доходов, полученных преступным путем, денежные средства на счетах всех входящих в единую группу компаний смешивались с полученными законным путем денежными средствами и после цепочки финансовых операций консолидировались на банковских счетах заинтересованных лиц, обналичивались, а часть денег была выведена в иностранные юрисдикции.

Трое обвиняемых задержаны в мае 2023 года, бенефициар ООО «Экоинтегратор» Олег Мамаев задержан сотрудниками ФСБ России в аэропорту Москвы в октябре 2023 года при попытке выезда в Дубай, в отношении него и бывшего должностного лица министерства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области, УЭБПиПК УМВД России по Архангельской области и Северо-Западного МРУ Росфинмониторинга.

В ходе следствия судом по ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество юридического лица, входящего в подконтрольную обвиняемым группу компаний, на общую сумму 475 млн рублей, а также на три транспортных средства одного из бенефициаров общей стоимостью 110 млн рублей.

Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.