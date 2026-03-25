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"ТГК-2" еще в прошлом веке загадила земли Северодвинска

Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку, в ходе которой установлено, что ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» с 1993 по 1999 года использовало песчаный карьер «Южный» в г. Северодвинск для складирования золошлакоотвала.

 В нарушение требований природоохранного законодательства, предприятие с 1999 года мероприятия по рекультивации нарушенных земель не проводило. Земельный участок в пригодное для дальнейшего использования состояние не приведен.

 С целью устранения выявленных нарушений, восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду природоохранным прокурором в Северодвинский городской суд направлено исковое заявление о понуждении ПАО «ТГК-2» разработать проект рекультивации нарушенных земель, а также провести рекультивацию данного участка.

05 июнь 09:55 | : Скандалы

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