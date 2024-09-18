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Прокуратура заставила власть и бизнес раскультивировать котласский полигон ТБО

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законности при обращении с коммунальными отходами.

Установлено, что полигон твердых бытовых отходов  в пос. Приводино Котласского муниципального округа, эксплуатируемый на правах аренды ООО «Гейзер», исчерпал проектную мощность, деятельность по приему и размещению отходов на нем прекращена в 2022 г.

В силу требований законодательства об обращении с отходами, земельного законодательства собственники и иные владельцы объектов размещения отходов после окончания их эксплуатации обязаны проводить работы по восстановлению нарушенных земель.

Вопреки требованиям законодательства проект рекультивации земельного участка под полигоном не разработан и не утвержден.

В целях понуждения арендатора полигона ООО «Гейзер» к устранению нарушений законодательства прокурором в Великоустюгский районный суд Вологодской области направлено исковое заявление, которое удовлетворено.

 На ООО «Гейзер» и администрацию Котласского муниципального округа возложена обязанность по разработке и утверждению в установленном законом порядке проекта рекультивации земель и осуществления рекультивации земельного участка под полигоном в срок до 31.12.2027

Исполнение судебного решения находится на контроле прокурора.

02 декабрь 14:11 | : Скандалы

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