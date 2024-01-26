Архангельская природоохранная прокуратура возмущена отсутствием собачьих площадок

Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об ответственном обращении с животными.

В соответствии с действующим законодательством создание мест для выгула животных относится к мероприятиям по благоустройству территории поселения.

На территории Архангельска по данным инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области находится и проживает более тысячи домашних животных, однако администрацией городского округа «Город Архангельск» меры по созданию площадок для их выгула не приняты, что не позволяет обеспечить безопасность граждан и соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В целях устранения нарушений закона в Ломоносовский районный суд Архангельска прокурором направлено исковое заявление об обязании органов власти создать площадки для выгула домашних животных на территории городского округа «Город Архангельск» в соответствии с требованиями федерального законодательства об ответственном обращении с животными.