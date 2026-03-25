Где Гайдар ходил. Тротуар у Дома писателя в Архангельске приводят в порядок

Народный фронт заставил подрядчика площади Профсоюзов вспомнить про совесть и “дорожное творчество” у Дома Гайдара. Опасный квест для сотен пешеходов Архангельска подходит к концу: рабочие вышли на заброшенный тротуар от Социального фонда до улицы Выучейского.

Напомним, на этом отрезке северяне больше полугода рисковали собой. Пешеходы буквально балансировали на узких бордюрах впритирку к идущим машинам или выходили прямо на проезжую часть, потому что тротуар раскопали, засыпали щебнем и просто бросили.

В мэрии города на жалобы людей разводили руками и предлагали подождать финала реконструкции площади. Но после сигнала Народного фронта на объекте закипела работа: и хотя техники здесь пока немного, бригады уже готовят участок к укладке ровного покрытия.

Для нас это важный сдвиг в решении проблемы, ведь безопасность жителей должна обеспечиваться здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом и “при наличии финансирования”.  

25 май 15:48 | : Скандалы

