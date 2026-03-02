Архангелогородец, ищи свой тротуар

Программа ремонта тротуаров продолжается в 2026 году: мэрия уже объявили аукцион, чтобы определить подрядчика. О нюансах рассказал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Впервые к восстановлению пешеходной инфраструктуры Архангельска мы приступили 4 года назад. На эти цели выделяли от 8 до 16 млн рублей. В этом году сумма больше – 20 млн рублей.

В список ремонтов мы включили 11 участков в четырех округах Архангельска - Ломоносовском, Октябрьском, Соломбальском и Варавино-Фактории. Учли фактическое состояние пешеходных путей и предложения жителей.

Общая площадь отремонтированных тротуаров превысит 3 тысячи квадратных метров. Завершить работы на всех объектах подрядчик будет должен к концу июля. Поставил задачу особое внимание уделить качеству, гарантия на покрытие составит 4 года.

Публикую список объектов, которые предстоит отремонтировать:

Тротуар по четной стороне ул. Воронина (от дома № 42/1 по ул. Дачной до дома № 51 по ул. Воронина).

Тротуар по ул. Р. Куликова (от пр. Новгородского до дома № 30 по пр. Ломоносова).

Тротуар по ул. Северодвинской в районе дома № 20 по пр. Обводный канал.

Тротуар по пр. Новгородскому (от въезда к дому № 33 по ул. Выучейского до въезда к дому № 66 по пр. Новгородскому).

Тротуар вдоль пр. Дзержинского в районе здания «Скорой помощи» и вдоль ул. Гагарина в районе остановки общественного транспорта.

Тротуар у железнодорожного вокзала (со стороны парковки).

Тротуары по ул. Октябрят и ул. Галушина (у ул. Карпогорской).

Тротуар по пр. Обводный канал (от ул. Садовой в сторону ул. Логинова по четной стороне).

Тротуар по наб. Северной Двины в районе зданий № 77, № 78 и № 79.

Тротуар по пер. Театральному (от наб. Северной Двины до дома № 37 по пр. Троицкому).





Тротуар вдоль дома № 32 по ул. Советской (со стороны ул. Советской).