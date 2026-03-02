Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородец, ищи свой тротуар

Программа ремонта тротуаров продолжается в 2026 году: мэрия уже объявили аукцион, чтобы определить подрядчика. О нюансах рассказал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:  

 - Впервые к восстановлению пешеходной инфраструктуры Архангельска мы приступили 4 года назад. На эти цели выделяли от 8 до 16 млн рублей. В этом году сумма больше – 20 млн рублей. 

 В список ремонтов мы включили 11 участков в четырех округах Архангельска - Ломоносовском, Октябрьском, Соломбальском и Варавино-Фактории. Учли фактическое состояние пешеходных путей и предложения жителей. 

 Общая площадь отремонтированных тротуаров превысит 3 тысячи квадратных метров. Завершить работы на всех объектах подрядчик будет должен к концу июля. Поставил задачу особое внимание уделить качеству, гарантия на покрытие составит 4 года. 

 Публикую список объектов, которые предстоит отремонтировать: 

 Тротуар по четной стороне ул. Воронина (от дома № 42/1 по ул. Дачной до дома № 51 по ул. Воронина). 

 

Тротуар по ул. Р. Куликова (от пр. Новгородского до дома № 30 по пр. Ломоносова). 

 

Тротуар по ул. Северодвинской в районе дома № 20 по пр. Обводный канал. 

 

Тротуар по пр. Новгородскому (от въезда к дому № 33 по ул. Выучейского до въезда к дому № 66 по пр. Новгородскому). 

 

Тротуар вдоль пр. Дзержинского в районе здания «Скорой помощи» и вдоль ул. Гагарина в районе остановки общественного транспорта. 

 

Тротуар у железнодорожного вокзала (со стороны парковки). 

 

Тротуары по ул. Октябрят и ул. Галушина (у ул. Карпогорской). 

 

Тротуар по пр. Обводный канал (от ул. Садовой в сторону ул. Логинова по четной стороне). 

 

Тротуар по наб. Северной Двины в районе зданий № 77, № 78 и № 79. 

 

Тротуар по пер. Театральному (от наб. Северной Двины до дома № 37 по пр. Троицкому). 


 

Тротуар вдоль дома № 32 по ул. Советской (со стороны ул. Советской).

30 март 15:27

Главные новости


Дела весенние. Депутаты АрхГорДумы за неделю
С ледоходом, Поморье!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (357)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20