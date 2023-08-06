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Дмитрий Морев обнародовал список ремонтируемых тротуаров

В столице Поморья продолжает реализовывать городская программа по ремонту тротуаров. При поддержке регионального правительства в этом году на эти цели было выделено более 8 млн. рублей.

Слово главе города:

- В список ремонтов попало девять объектов. Мы учли пожелания и просьбы жителей и включили в план тротуары, которые требовали обновления. Понимаем, что работы в этом направлении еще очень много, но постепенно мы обновим все проблемные пешеходные зоны.
 Сейчас активно идут ремонты по ремонту тротуара в 200 метров на ул. Воскресенская от Суфтина до Обводного канала. Здесь большой поток пешеходов. Вместе с общественниками в округах контролируем процесс выполнения работ и сроки.

 Список ремонтируемых в этом году тротуаров:

 1) ул. Воскресенская вдоль д. №46 по просп. Обводный канал и по ул. Суфтина;
 2) ул. Кронштадтского от ул. Ч. Лучинского до д. №10 по просп. Троицкий;
 3) ул. Революции / просп. Ленинградский у букв Архангельск город рыбаков;
 4) тротуар просп. Троицкий / ул. Свободы, здание СГМУ;
 5) тротуар Выучейского / Набережная Северной Двины д. 35, участок плитки;
 6) тротуар ул. Прокопия Галушина / ул. Полины Осипенко (брусчатка);
 7) Карла Либкнехта по Троицкому в сторону Поморской;
 8) Перекресток ул. Тимме – ул. Воскресенская со стороны ресторана «Мимино»;
 9) тротуар вдоль дома №18 по ул. Выучейского.

 Ремонты должны быть завершены в сентябре. Программа по восстановлению тротуаров будет продолжена.

23 август 15:58 | : Политика / Экономика

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