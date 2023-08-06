Дмитрий Морев обнародовал список ремонтируемых тротуаров

В столице Поморья продолжает реализовывать городская программа по ремонту тротуаров. При поддержке регионального правительства в этом году на эти цели было выделено более 8 млн. рублей.

Слово главе города:

- В список ремонтов попало девять объектов. Мы учли пожелания и просьбы жителей и включили в план тротуары, которые требовали обновления. Понимаем, что работы в этом направлении еще очень много, но постепенно мы обновим все проблемные пешеходные зоны.

Сейчас активно идут ремонты по ремонту тротуара в 200 метров на ул. Воскресенская от Суфтина до Обводного канала. Здесь большой поток пешеходов. Вместе с общественниками в округах контролируем процесс выполнения работ и сроки.



Список ремонтируемых в этом году тротуаров:



1) ул. Воскресенская вдоль д. №46 по просп. Обводный канал и по ул. Суфтина;

2) ул. Кронштадтского от ул. Ч. Лучинского до д. №10 по просп. Троицкий;

3) ул. Революции / просп. Ленинградский у букв Архангельск город рыбаков;

4) тротуар просп. Троицкий / ул. Свободы, здание СГМУ;

5) тротуар Выучейского / Набережная Северной Двины д. 35, участок плитки;

6) тротуар ул. Прокопия Галушина / ул. Полины Осипенко (брусчатка);

7) Карла Либкнехта по Троицкому в сторону Поморской;

8) Перекресток ул. Тимме – ул. Воскресенская со стороны ресторана «Мимино»;

9) тротуар вдоль дома №18 по ул. Выучейского.



Ремонты должны быть завершены в сентябре. Программа по восстановлению тротуаров будет продолжена.