Прокуратура просит для архангельского нейрохирурга три года колонии

Три года колонии общего режима запросила прокуратура для Николая Серебренникова

Напомним, известного нейрохирурга Первой городской больницы Архангельска обвиняют по статье 282.3, часть 1 – «финансировании экстремистской деятельности».

По версии следствия, врач в период 2021-2022 года перевел около 3500 рублей на счет запрещенного в России «Фонда борьбы с коррупцией».

По данной статье предусматривается наказание от 3 до 8 лет лишения свободы ИЛИ штраф от 300 до 700 тысяч рублей или принудительные работы.

Прокуратура решила – пусть посидит победитель конкурса «Лучший врач», на счету которого сотни, если не тысячи спасенных жизней.

От редакции: конечно, пусть сидит… у нас хороших нейрохирургов на любой автобусной остановке набрать можно.