Прокуратура просит для архангельского нейрохирурга три года колонии

Три года колонии общего режима запросила прокуратура для Николая Серебренникова

Напомним, известного нейрохирурга Первой городской больницы Архангельска обвиняют по статье 282.3, часть 1 – «финансировании экстремистской деятельности».

По версии следствия, врач в период 2021-2022 года перевел около 3500 рублей на счет запрещенного в России «Фонда борьбы с коррупцией».

По данной статье предусматривается наказание от 3 до 8 лет лишения свободы ИЛИ штраф от 300 до 700 тысяч рублей или принудительные работы.

Прокуратура решила – пусть посидит победитель конкурса «Лучший врач», на счету которого сотни, если не тысячи спасенных жизней.

От редакции: конечно, пусть сидит… у нас хороших нейрохирургов на любой автобусной остановке набрать можно.

25 май 08:00 | : Скандалы

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20