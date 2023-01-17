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Житель Архангельска добавил себе срок за побег из колонии-поселения

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г.Архангельска от 21.12.2022, которым 26-летний житель г. Архангельска осужден по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы).

Установлено, что осужденный за незаконный оборот наркотических средств к лишению свободы с отбыванием в колонии-поселении в Архангельской области, 02.06.2022 совершил побег с территории организации, где осуществлял трудовую деятельность отбывая наказание. Задержан сбежавший 03.06.2022 по месту своего жительства в г.Архангельске.

За совершенное преступление судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда по доводам апелляционного представления прокуратуры  определено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

(фото с https://regionorel.ru/novosti/) 

 

03 апрель 12:24 | : Происшествия

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