Беспредельщику из Архангельской области придется мотать срок до конца

Судом рассмотрено ходатайство об изменении вида исправительного учреждения – с исправительной колонии строгого режима на колонию-поселение в отношении 44-летнего осужденного-рецидивиста, отбывающего наказание за совершение преступления, предусмотренного п. «ж» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление).

Архангельским областным судом 20.06.2012 мужчина

осужден к 18 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В судебном заседании осужденный просил суд удовлетворить ходатайство, указывая на признание вины, примерное поведение и заглаживание вреда.

Архангельская прокуратура по надзору за соблюдением законов

в исправительных учреждениях, оценив все обстоятельства дела, в том числе поведение осужденного, который в местах лишения свободы 89 раз допустил нарушения порядка отбывания наказания, сделала вывод о необходимости отказа

в изменении вида исправительного учреждения.

С принципиальной позицией прокуратуры согласился и суд.

В настоящее время виновный продолжает отбывать назначенное наказание в колонии строгого режима.