Пожилая женщина из Поморья поплатилась за гибель неумехи-тракториста

Вступил в законную силу приговор Холмогорского районного суда от 12.02.2026 в отношении 68-летней жительницы Архангельской области – бывшего заместителя генерального директора акционерного общества, которая признана виновной по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что осужденная, являясь ответственным лицом за состояние охраны труда в Обществе, 29 мая 2025 года поручила слесарю-сантехнику по животноводческому оборудованию выполнять не входящую в его должностные обязанности работу по управлению трактором c прицепом, при этом заведомо знала, что последний документов на управление указанной техникой не имеет, знаниями и практическими навыками безопасности выполнения шиномонтажных и ремонтных работ не обладает.

При движении трактора произошел прокол шины, потерпевший в процессе ремонта колеса нанес удар кувалдой по замочному кольцу, в результате чего произошел взрыв воздушной камеры шины и разлет деталей механизма, которые ударили по работнику, причинив тупую травму головы, повлекшую его смерть в медицинском учреждении в июне 2025 года.

Осужденной предстоит отбывать наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 10 месяцев и лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением техники безопасности и охраны труда, на 1 год 10 месяцев.

Удовлетворены гражданские иски детей погибшего о взыскании компенсации морального вреда в общей сумме 2,4 миллиона рублей.

Апелляционная жалоба осужденной с доводами о невиновности Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонена.