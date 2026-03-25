Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пожилая женщина из Поморья поплатилась за гибель неумехи-тракториста

Вступил в законную силу приговор Холмогорского районного суда от 12.02.2026 в отношении 68-летней жительницы Архангельской области –  бывшего заместителя генерального директора акционерного общества,  которая признана виновной по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что осужденная, являясь ответственным лицом за состояние охраны труда в Обществе, 29 мая 2025 года поручила слесарю-сантехнику по животноводческому оборудованию выполнять не входящую в его должностные обязанности работу по управлению трактором c прицепом, при этом заведомо знала, что последний документов на управление указанной техникой не имеет, знаниями и практическими навыками безопасности выполнения шиномонтажных и ремонтных работ не обладает.

При движении трактора произошел прокол шины, потерпевший в процессе ремонта колеса нанес удар кувалдой по замочному кольцу, в результате чего произошел взрыв воздушной камеры шины и разлет деталей механизма, которые ударили по работнику, причинив тупую травму головы, повлекшую его смерть в медицинском учреждении в июне 2025 года. 

Осужденной предстоит отбывать наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 10 месяцев и лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением техники безопасности и охраны труда, на 1 год 10 месяцев.

Удовлетворены гражданские иски детей погибшего о взыскании компенсации морального вреда в общей сумме 2,4 миллиона рублей. 

Апелляционная жалоба осужденной с доводами о невиновности Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонена.

15 май 11:13 | : Скандалы

Главные новости


Это праздник со слезами на глазах. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Звезды лейтенанта Прилуцкого

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (142)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20