Слесарь-сантехник из Холмогор отдал жизнь за шиномонтажные работы

Прокуратурой Холмогорского района утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора АО «Хаврогорское», обвиняемой по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшем по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемая 29 мая 2025 года допустила к выполнению шиномонтажных работ 51-летнего слесаря-сантехника АО «Хаврогорское», который в установленном законом порядке проверку знаний и навыков в области охраны труда не проходил, соответствующих документов на право управления тракторами и иной сельскохозяйственной техникой не имел, знаниями и практическими навыками безопасности выполнения шиномонтажных и ремонтных работ не обладал, о возможных опасных и вредных производственных факторах, действующих при проведении технического обслуживания и ремонта транспортных средств, в том числе при проведении шиномонтажных работ, не был осведомлен.

В ходе ремонта работник нанес удары по замочному кольцу накачанного воздухом колеса прицепа трактора, в результате чего произошел взрыв воздушной камеры шины, повлекший за собой разлет деталей механизма крепления колеса, одна из которых с силой ударила по голове слесаря-сантехника, в результате чего он получил тяжелые травмы, что привело к его смерти.

Обвиняемая свое отношение к предъявленному обвинению высказывать отказалась.

Санкция ч. 2 ст. 143 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Уголовное дело направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу.