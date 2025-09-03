В Архангельске чиновник "Почты России" идет под суд за гибель сотрудника

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника автотранспортного подразделения отдела управления транспортом департамента по логистике УФПС Архангельской области филиала «Почта России», обвиняемого по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия обвиняемый, являясь лицом на которое возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, зная, что в помещении ремонтно-механической мастерской подразделения по адресу: г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 29, отсутствуют съемные переходные мостики и щиты для возможности полного перекрытия осмотровых канав, над которыми осуществляется ремонт автомобилей, а также зная, что работники подразделения, в связи с исполнением своих профессиональных обязанностей на постоянной основе посещают ремонтно-механическую мастерскую и могут упасть в незакрытую осмотровую канаву, в нарушение закона мер к устранению нарушений не принял, оснащение мастерской переходными мостиками и щитами не обеспечил, не организовал производственный процесс и не обеспечил безопасные условия труда.

В результате 04.12.2024 диспетчер службы эксплуатации транспорта подразделения упал в помещении мастерской в полностью открытую осмотровую канаву. При падении потерпевший получил травмы, от которых скончался.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый не признал. Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.