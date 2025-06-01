Ирина Гехт встретилась лицом к лицу с трудовой инспекцией

Ирина Альфредовна Гехт указом Президента России назначена врио главы округа в марте текущего года. Руководитель Гострудинспекции Алексей Хоробров представил ключевые данные о производственном травматизме, обращениях граждан и задолженности по заработной плате в организациях округа и обозначил планы по совершенствованию защиты трудовых прав жителей Ненецкого автономного округа.

Основной акцент в работе инспекции труда остается на профилактике нарушений трудового законодательства, борьбе с нелегальной занятостью и межведомственном взаимодействии, а также защите прав участников специальной военной операции.

Особое внимание на встрече уделено ситуации с производственным травматизмом на предприятиях округа, где в течение 2024 года удалось стабилизировать ситуацию и добиться снижения числа тяжелых и смертельных несчастных случаев.

Ирина Гехт поддержала усилия инспекции труда в этом направлении и в свою очередь обратила внимание Алексея Хороброва на важность совместной межведомственной работы с органами власти Ненецкого округа, а также необходимость постоянного присутствия инспекции в округе.