Зам генпрокурора РФ Захаров завершил визит в Поморье расширенной коллегией

Сегодня, 5 февраля 2025 года, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров принял участие в заседании коллегии прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа, на которой подведены итоги работы органов прокуратуры в 2024 году и определены дальнейшие задачи по укреплению законности и правопорядка.

В заседании коллегии приняли участие Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, в режиме видеоконференцсвязи и.о. Губернатора Ненецкого автономного округа Вадим Соков, председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Чурсанов, главный федеральный инспектор по Ненецкому автономному округу Кирилл Шимко, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области и округа, горрайспецпрокуроры.

Алексей Захаров отметил, что деятельность прокуроров в Архангельской области и Ненецком автономном округе способствовала укреплению законности и правопорядка в регионах. В 2024 году органами прокуратуры выявлено более 53 тыс. нарушений закона, из них почти 30 тыс. – в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Более 7 тыс. нарушителей понесли дисциплинарную и административную ответственность, по материалам прокуроров возбуждено 79 уголовных дел.

По результатам вмешательства прокуроров погашена задолженность за энергоресурсы их потребителями на территории Архангельской области в размере 175 млн руб., Ненецкого автономного округа – 9,3 млн руб. Удалось добиться погашения задолженности по заработной плате и компенсации за ее несвоевременную выплату на сумму 61,5 млн руб. Восстановлены права 234 сирот на получение сертификата на материнский (семейный) капитал на сумму 48,6 млн руб. 28 сиротам предоставлены жилые помещения. Публичными заказчиками погашен долг перед предпринимателями в размере 190 млн руб.

Акцентировав внимание коллег на отдельных направлениях прокурорской деятельности, Алексей Захаров отметил необходимость усиления надзорных позиций прокуратуры в сфере ЖКХ и здравоохранения, в вопросах обеспечения прав инвалидов, жилищных, социальных и трудовых прав граждан, особенно участников специальной военной операции, борьбы с преступностью.

По итогам заседания коллегии определены задачи, а также комплекс мер, направленных на повышение эффективности прокурорского надзора в области и автономном округе.