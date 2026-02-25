Открыто новое дело о коррупции в лесничествах Архангельской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из участковых лесничеств, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с мая 2025 года по апрель 2026 года участковый лесничества, действуя в сговоре с иными лицами учреждения, получил от двух индивидуальных предпринимателей незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 99 тысяч рублей за общее покровительство и выделение выгодных лесных участков с качественной древесиной на территории Плесецкого района.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту работы подозреваемого при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Архангельской области проведен обыск, изъяты документы, имеющие значение для дела.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.