В Архангельской области "лесной" чиновник попался на взятке

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции при силовой поддержке СОБР Росгвардии в Плесецком округе задержали заместителя директора одного из участковых лесничеств, подозреваемого в получении взятки.

По данным полиции, в 2026 году к нему обратился индивидуальный предприниматель за оформлением документов на предоставление участков для лесозаготовки. Оказав содействие в выделении выгодной территории, фигурант потребовал незаконное денежное вознаграждение в размере 150 рублей за кубометр заготовленной в последующем древесины.

После получения взятки в сумме сто тысяч рублей должностное лицо, управлявшее внедорожником, было остановлено инспекторами ДПС на трассе. По предварительным подсчётам, общий размер незаконного вознаграждения должен был составить порядка 150 тысяч рублей.

На основании собранных полицейскими материалов следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.