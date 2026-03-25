Парочка мошенников пыталась "обуть" Группу "Илим"

Прокуратура г. Коряжмы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме – 46-летней женщины и 49-летнего мужчины. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, с января 2023 г. по июнь 2025 г. обвиняемая, наделенная руководством предприятия организационно-распорядительными полномочиями, вступив в сговор с одним из работников общества, создала фиктивные заявки на замещение им отсутствующих работников организации без фактического выполнения их трудовых функций. Обвиняемый согласовал каждую из фиктивных заявок как работник, который должен замещать, за что получали соответствующую доплату.

В результате мошеннических действий ущерб, причиненный акционерному обществу, составил 160 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Коряжемский городской суд для рассмотрения по существу.