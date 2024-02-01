В Поморье под суд отправляются 12 махинаторов с материнским капиталом

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 членов организованной группы. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в крупном размере).

По версии следствия, в период с 2015 по 2018 годы члены преступной группы на территории г. Котлас Архангельской области подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры займов на покупку недвижимости по завышенной стоимости. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями соучастники предоставляли в территориальное подразделение Пенсионного фонда России, после чего на расчетные счета коммерческих организаций перечислялись денежные средства в счет погашения основного долга и процентов.

В результате федеральному бюджету причинен ущерб в размере 15 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Котласский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.